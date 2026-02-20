Главные новости за неделю 16−20 февраля 2026 года

В Женеве прошли переговоры по Украине
Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве завершились. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, следующая встреча по украинскому урегулированию пройдет в ближайшее время.
В здании военной комендатуры в Ленобласти прогремел взрыв
В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области прогремел взрыв. В результате ЧП погибли три человека.
На Байкале утонул автомобиль с туристами
Автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, провалился в трещину возле острова Ольхон на озере Байкал. Как сообщает прокуратура Иркутской области, одного пассажира удалось спасти, семь человек погибли. Возбуждено уголовное дело.
Российский спортсмен взял первую медаль на Олимпиаде-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в финальном забеге спринта на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Экс-принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Вскоре британская полиция подтвердила, что брат короля отпущен из-под стражи, отметив, что теперь он находится под следствием.