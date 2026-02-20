Главные новости за неделю 16−20 февраля 2026 года

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Вскоре британская полиция подтвердила, что брат короля отпущен из-под стражи, отметив, что теперь он находится под следствием.