Нехватка учителей в Молдове: в школах почти 1500 вакантных мест

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В общеобразовательных учебных заведениях Молдовы имеется 1365 вакантных мест для преподавателей, заявили Министерство образования страны.
В министерстве объявили, что приглашают молодых специалистов выбрать карьеру в сфере образования.
«Из вакантных мест 1156 находятся в учреждениях с обучением на государственном языке, и 209 — в учреждениях, где преподается на русском языке. При этом 624 места находятся в городах и 741 — в сельских школах», — уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули в министерстве, выпускники педагогических колледжей и университетов, а также студенты старших курсов приглашаются посетить учреждения, в которых есть вакансии, чтобы ознакомиться с условиями работы.
Министерство также объявило о начале конкурса на замещение преподавательских должностей в июне.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет, находящиеся в начале своей карьеры. Молодые преподаватели могут получать пособие по трудоустройству в размере до 200 000 леев, добавили в ведомстве.
Предусмотрены и другие меры поддержки, такие как сокращение учебного времени, компенсация учебных материалов и помощь в оплате аренды жилья, особенно для тех, кто выбирает работу в сельской местности.