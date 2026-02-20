Ричмонд
Нехватка учителей в Молдове: в школах почти 1500 вакантных мест

В системе образования Молдовы по-прежнему не хватает учителей, за лето в профильном министерстве надеются восполнить дефицит.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В общеобразовательных учебных заведениях Молдовы имеется 1365 вакантных мест для преподавателей, заявили Министерство образования страны.

В министерстве объявили, что приглашают молодых специалистов выбрать карьеру в сфере образования.

«Из вакантных мест 1156 находятся в учреждениях с обучением на государственном языке, и 209 — в учреждениях, где преподается на русском языке. При этом 624 места находятся в городах и 741 — в сельских школах», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, выпускники педагогических колледжей и университетов, а также студенты старших курсов приглашаются посетить учреждения, в которых есть вакансии, чтобы ознакомиться с условиями работы.

Министерство также объявило о начале конкурса на замещение преподавательских должностей в июне.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет, находящиеся в начале своей карьеры. Молодые преподаватели могут получать пособие по трудоустройству в размере до 200 000 леев, добавили в ведомстве.

Предусмотрены и другие меры поддержки, такие как сокращение учебного времени, компенсация учебных материалов и помощь в оплате аренды жилья, особенно для тех, кто выбирает работу в сельской местности.