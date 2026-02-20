В Омске на две недели перекроют улицу Госпитальную из-за ремонта

«Речь идет об участке: заезд на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны улицы 10 лет Октября, от дома № 105/1 на улице Булатова, до съезда с виадука в створе Госпитальной в сторону Фрунзенского моста. Воспользоваться маршрутами объезда можно по улицам Октябрьской, Гусарова, Фрунзе, Булатова, Яковлева. Водителей просят строго соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков», — говорится в сообщении.