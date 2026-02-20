В Омске на две недели перекроют улицу Госпитальную из-за ремонта

В центральном округе Омска частично перекроют улицу Госпитальную. Об этом горадминистрация предупредила горожан 20 февраля.
Ограничения будут действовать с 21:00 6 марта, пятницы, до 06:00 10 марта, вторника. Позже движение закроют еще раз: с 21:00 13 марта, пятницы до 06:00 16 марта, понедельника.
«Речь идет об участке: заезд на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны улицы 10 лет Октября, от дома № 105/1 на улице Булатова, до съезда с виадука в створе Госпитальной в сторону Фрунзенского моста. Воспользоваться маршрутами объезда можно по улицам Октябрьской, Гусарова, Фрунзе, Булатова, Яковлева. Водителей просят строго соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков», — говорится в сообщении.
Фото: департамент общественной безопасности администрации Омска.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что на Левобережье для троллейбуса № 7 М обустроят еще одну остановку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Авиарейсы из Омска 20 февраля задержали на несколько часов.
Омские льготники получат цифровой ID для проезда без бумаг.