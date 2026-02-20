Почти 64 тысячи нелегальных мигрантов выдворили из России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Приставы выдворили из России в 76 государств почти 64 тысячи иностранцев и лиц без гражданства за нарушения миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
«Почти 64 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств», — сказали в ведомстве.
Кроме того, задержано 6,5 тысяч лиц, находившихся в розыске и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. При этом 731 из них разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
«За совершение административных правонарушений, подведомственных ФССП России, возбуждено 714,5 тысяч дел, в том числе за неуплату алиментов — 98,7 тысячи, за нарушения законодательства об исполнительном производстве — 151 тысяча, за неисполнение требований исполнительных документов неимущественного характера — 172,1 тысячи, за уклонение от исполнения административного наказания — 197,3 тысячи», — добавили в ведомстве.
Также в 2025 году возбуждено 55,2 тысячи уголовных дел, из них в отношении алиментщиков — 52,3 тысячи дел, в отношении совершивших преступления против правосудия — 2,6 тысячи, в отношении злостных неплательщиков кредитов — 333.
«В результате принятых мер административной юрисдикции и уголовно-правового воздействия дополнительно взыскано 4,5 миллиарда рублей, из них алиментные платежи составили 2,3 миллиарда рублей, кредиторская задолженность — 1,3 миллиарда рублей, задолженность по заработной плате — 46,8 миллиона рублей, задолженность в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса — 98,8 миллиона рублей», — заключили в ФССП.