Воробьев пересчитали в Крыму и Севастополе

В Крыму подвели итоги Всероссийской переписи воробьев. Согласно полученным данным, на территории полуострова обитает как минимум 4 тыс. 315 особей. Об этом в беседе с «АиФ-Крым» рассказала региональный координатор проекта, представитель Союза охраны птиц России Татьяна Пироженко.