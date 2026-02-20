Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воробьев пересчитали в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе насчитали больше четырех тысяч воробьев.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму подвели итоги Всероссийской переписи воробьев. Согласно полученным данным, на территории полуострова обитает как минимум 4 тыс. 315 особей. Об этом в беседе с «АиФ-Крым» рассказала региональный координатор проекта, представитель Союза охраны птиц России Татьяна Пироженко.

Подсчет пернатых проходил на 297 точках наблюдения в 10 городах и 11 селах региона. Чаще всего участники акции встречали домовых воробьев.

«В рейтинге среди регионов России Республика Крым заняла 32-е место по количеству участников и 41-е место по количеству насчитанных воробьев», — отметила Пироженко.

Севастополь учитывался отдельно: он занял 51-ю строчку по числу наблюдателей и 55-ю — по количеству учтенных птиц.

Специалист подчеркнула, что реальное число воробьев на полуострове значительно выше зафиксированных данных, однако обратила внимание на тревожную тенденцию: в крупных городах этих птиц стали встречать все реже.