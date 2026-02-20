Ричмонд
В Краснодаре на улице Российской на месяц ограничат движение

В Краснодаре ограничат движение на Российской из-за строительства ливневки.

Источник: t.me/krdru

На улице Российской в Краснодаре временно ограничат движение транспорта. Это связано со строительством ливневой канализации в рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35».

Работы планируется вести на улицах Есенина, Шолохова и Кухаренко. Для подключения новых участков к городской сети ливневки потребуется выполнить врезку в магистральный коллектор, расположенный на улице Российской.

Ограничения будут действовать с 21 февраля по 30 марта на участке от дома № 129/1 до дома № 131/7. Выезд с улицы Кухаренко на Российскую будет закрыт. Водители смогут попасть на Российскую через Аксайскую улицу, а также по улицам Шолохова и Солнечной.

Администрация города просит водителей учитывать изменения в организации движения и заранее планировать маршруты объезда.