В Краснодаре на улице Российской на месяц ограничат движение

Ограничения будут действовать с 21 февраля по 30 марта на участке от дома № 129/1 до дома № 131/7. Выезд с улицы Кухаренко на Российскую будет закрыт. Водители смогут попасть на Российскую через Аксайскую улицу, а также по улицам Шолохова и Солнечной.