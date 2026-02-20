«Рост молдавского экспорта» это всего лишь иллюзия: Из страны вывозим семена и сырьё, но всё больше товаров импортируем, даже продовольствие

Рост молдавского экспорта в 2025 году на первый взгляд должен внушать оптимизм. После более чем двух лет снижения во второй половине года экспорт начал восстанавливаться, и по итогам года его объём составил почти 3,8 млрд долларов США — на 228 млн долларов больше, чем в 2024 году.
Казалось бы, здесь можно поставить точку и аплодировать.
Однако при внимательном анализе структуры становится очевидно, что оснований для восторга недостаточно — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы, Влад Филат.
Из 228 млн долларов прироста 224 млн обеспечены увеличением экспорта подсолнечника и рапса. Положительная динамика обусловлена благоприятным сельскохозяйственным годом и высокими ценами на экспортируемое сырьё. Ни промышленного расширения. Ни переработки. Ни добавленной стоимости.
Именно здесь возникает серьёзная тревога. Если двадцать лет назад Молдова преимущественно экспортировала переработанную пищевую продукцию, а доля сельскохозяйственного сырья не превышала 25−30% агропромышленного экспорта, то сегодня ситуация изменилась кардинально. Мы почти полностью экспортируем сырьё и импортируем готовые продукты питания.
В 2025 году отрицательное сальдо торговли продовольственными товарами достигло 270 млн долларов, антирекорд, ещё два десятилетия назад казавшийся немыслимым.
Параллельно совокупный дефицит торгового баланса вырос до 7,1 млрд долларов. Пять лет назад он составлял 2,9 млрд долларов. За один год разрыв увеличился почти на 1,9 млрд долларов. Темпы ухудшения тревожны и превосходят наиболее пессимистичные прогнозы.
Существенная часть ухудшения связана с энергетическим сектором. Импорт природного газа увеличил торговый дефицит на 541 млн долларов. Объём закупок вырос с 453 млн долларов в 2024 году до 994 млн долларов в 2025 году. Согласно предыдущим оценкам, не менее 104 млн долларов составляют переплаты сверх среднеевропейской цены, возникшие в результате сомнительных закупочных схем, скрывавшихся регулятором в течение года.
В сфере электроэнергии ситуация иная. Рост импорта на 343 млн долларов (со 127 до 470 млн долларов) во многом обусловлен методологическими изменениями: ранее закупки у Кучурганской ГРЭС не отражались в статистике как импорт. Речь идёт не о структурном ухудшении, а о статистической реклассификации.
Однако наиболее тревожные процессы разворачиваются в продовольственном секторе.
Импорт продовольствия, фруктов и овощей сформировал около 400 млн долларов прироста торгового дефицита. Молдова не производит в достаточном объёме традиционные продукты для внутреннего потребления. Мы массово импортируем продукцию, в том числе из Украины — страны, находящейся в состоянии войны.
Показателен пример молочной отрасли. До 2022 года ежегодный объём производства и потребления скоропортящейся молочной продукции составлял около 120 тыс. тонн. В 2025 году внутреннее производство сократилось до менее 70 тыс. тонн, тогда как импорт превысил 50 тыс. тонн, преимущественно из Украины. За три года страна утратила половину производственных мощностей.
Аналогичная динамика прослеживается и в секторе свинины — базового продукта в структуре потребления населения.
После вспышек африканской чумы свиней в 2025 году власти не предложили действенных механизмов поддержки коммерческих хозяйств: ни программы восстановления, ни достаточных компенсаций для восполнения поголовья, ни инструментов гарантированного кредитования для репопуляции. Итог предсказуем — сокращение внутреннего производства и рост импорта.
Таким образом, при формальном росте экспортных показателей страна теряет производственный потенциал. Мы вывозим семена и сырьё, но всё больше ввозим переработанные продукты питания, молочную продукцию, мясо и овощи.
Это не здоровая экономическая трансформация. Это структурная уязвимость.
Рост 2025 года носит конъюнктурный характер и сосредоточен в аграрном сегменте. Торговый дефицит достигает исторического максимума. Без политики поддержки внутренней переработки и коммерческого аграрного производства тенденция сохранится и усилится — заключил Филат.
