«Рост молдавского экспорта» это всего лишь иллюзия: Из страны вывозим семена и сырьё, но всё больше товаров импортируем, даже продовольствие

Рост молдавского экспорта в 2025 году на первый взгляд должен внушать оптимизм. После более чем двух лет снижения во второй половине года экспорт начал восстанавливаться, и по итогам года его объём составил почти 3,8 млрд долларов США — на 228 млн долларов больше, чем в 2024 году.