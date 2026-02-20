Восточный выезд в Уфе закроют на пять ночей

В Минтрансе Башкирии сообщили о временном закрытии Восточного выезда в Уфе. Движение будут перекрывать по всем направлениям в ночное время с 24 по 28 февраля с полуночи до пяти часов утра.
Проезд закроют также со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе села Федоровка.
Ограничения связаны с установкой элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.
