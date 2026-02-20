Штормовое предупреждение на 21 февраля: туман и метели накроют Казахстан

В области Улытау ночью и утром осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере и востоке местами сильные осадки. Днем осадки (дождь, снег), метель, гололед на севере, востоке и юге. Туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке и в центре порывы 15−20 м/с, на востоке и юге временами до 23 м/с. В Жезказгане ночью и утром осадки (дождь, снег), метель, гололед.