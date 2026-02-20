Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мукомольный завод № 2 в Ростове реконструируют за 1,5 млрд рублей

В Ростове планируют реконструировать бывший мукомольный завод.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мукомольный завод № 2 в Ростове ждет реконструкция с инвестициями в 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Александр Скрябин в своих социальных сетях.

Проект вдохновлен международными парковыми концепциями. Новые общественные пространства объединят практичность, технологии и биокультуру. Завод станет ключевой частью проекта и будет сохранен.

Проект вдохновлен международными парковыми концепциями. Фото: Александр Скрябин.

На встрече обсудили и другие интересные проекты. В центре Ростова планируют построить гостиничный комплекс на месте снесенных аварийных домов. Инвестиции составят один миллиард рублей, а завершить строительство намерены к 2030 году. Это должно улучшить исторический облик города.

Еще одна инициатива — празднование Года Андрея Матвеевича Байкова. Компания-инвестор украсит катамаран портретом Байкова, организует соревнования и фестиваль водного транспорта. Это привлечет больше туристов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.