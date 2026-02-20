Бывший мукомольный завод № 2 в Ростове реконструируют за 1,5 млрд рублей

Бывший мукомольный завод № 2 в Ростове ждет реконструкция с инвестициями в 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Александр Скрябин в своих социальных сетях.
Проект вдохновлен международными парковыми концепциями. Новые общественные пространства объединят практичность, технологии и биокультуру. Завод станет ключевой частью проекта и будет сохранен.
На встрече обсудили и другие интересные проекты. В центре Ростова планируют построить гостиничный комплекс на месте снесенных аварийных домов. Инвестиции составят один миллиард рублей, а завершить строительство намерены к 2030 году. Это должно улучшить исторический облик города.
Еще одна инициатива — празднование Года Андрея Матвеевича Байкова. Компания-инвестор украсит катамаран портретом Байкова, организует соревнования и фестиваль водного транспорта. Это привлечет больше туристов.
