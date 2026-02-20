Донские полицейские пришли на помощь водителю, оказавшемуся на встречной полосе из-за непогоды

Сотрудники ДПС, которые находились неподалеку, оперативно пришли на помощь. Инспекторы помогли вытолкать машину обратно на проезжую часть и проверили, можно ли продолжать движение. Убедившись, что с автомобилем все в порядке, полицейские отправили девушку и ее пассажира домой.