Донские полицейские пришли на помощь водителю, оказавшемуся на встречной полосе из-за непогоды

Инспекторы ДПС из Тацинского района помогли девушке-водителю, которая застряла на скользкой дороге. Все случилось на шестом километре трассы «Михайлов — Углегорский». Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.
Из-за плохой погоды автомобиль девушки занесло при торможении, и машина оказалась частично на встречной полосе. Самостоятельно выбраться водитель не могла, а ее авто создавало опасность для других участников движения.
Сотрудники ДПС, которые находились неподалеку, оперативно пришли на помощь. Инспекторы помогли вытолкать машину обратно на проезжую часть и проверили, можно ли продолжать движение. Убедившись, что с автомобилем все в порядке, полицейские отправили девушку и ее пассажира домой.
