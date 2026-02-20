Счетная палата выявила нарушения при проверке деятельности ФК «Ростов»

В частности, в документе отметили, что «в минспорта региона подавались недостоверные сведения о расходовании грантовых средств за 2023 и 2024 годы». В итоге в областной бюджет должны вернуть 168,5 млн рублей, а также проценты за пользование денежными средствами. Такое решение в январе этого года вынесли в Арбитражном суде Ростовской области.