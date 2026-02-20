Счетная палата выявила нарушения при проверке деятельности ФК «Ростов»

Финансовое состояние АО ФК «Ростов» оценивается как критическое. Об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты региона за 2025 год.
Во время проверки «выявили 293 факта нарушений и недостатков, в том числе при использовании средств гранта».
В частности, в документе отметили, что «в минспорта региона подавались недостоверные сведения о расходовании грантовых средств за 2023 и 2024 годы». В итоге в областной бюджет должны вернуть 168,5 млн рублей, а также проценты за пользование денежными средствами. Такое решение в январе этого года вынесли в Арбитражном суде Ростовской области.
Кроме того, представители Контрольно-счетной палаты выяснили, что в клубе нарушались сроки выплат заработной платы (от 4 до 84 календарных дней). Также отметили и другие недочеты, связанные с обязательствами по заключенным договорам.
Предварительные итоги проверки передали заместителю полномочного представителя Президента России в ЮФО, председателю Заксобрания Дона, министру по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Ростовской области, а также в правоохранительные органы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.