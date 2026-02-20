Форум в Ростове соберет свыше 190 компаний аграрного сектора

— На площадке «Интерагромаш» будет представлена сельскохозяйственная техника — от тракторов и комбайнов до кормоуборочных машин и оборудования для внесения удобрений, — рассказали организаторы. — Раздел форума «Агротехнологии» объединит производителей агрохимии, семян и продукции для животноводства. Компании смогут рассказать о своих достижениях за прошедший сельскохозяйственный год, а участники — получить новые знания и обменяться опытом.