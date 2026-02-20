Форум в Ростове соберет свыше 190 компаний аграрного сектора

В конце февраля в Ростове пройдет Агропромышленный форум Юга России. Это одно из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий в регионе, которое будет организовано в выставочном центре «ДонЭкспоцентр». Одним из ключевых событий там станет торжественный старт сезона весенне-полевых работ на Дону.
Ожидается, что в этом году участниками форума станут более 190 компаний из разных регионов России, а также из Республики Беларусь, Киргизии, Турции и Китая. А в рамках экспозиции будут представлены образцы новейшей сельскохозяйственной техники и бренды агрохимической продукции.
— На площадке «Интерагромаш» будет представлена сельскохозяйственная техника — от тракторов и комбайнов до кормоуборочных машин и оборудования для внесения удобрений, — рассказали организаторы. — Раздел форума «Агротехнологии» объединит производителей агрохимии, семян и продукции для животноводства. Компании смогут рассказать о своих достижениях за прошедший сельскохозяйственный год, а участники — получить новые знания и обменяться опытом.
Кроме того, на деловой площадке форума пройдут семинары, где 50 агроэкспертов поделятся практическим опытом и отраслевыми решениями.
Напомним, агропромышленный комплекс традиционно остается одной из ключевых опор экономики Ростовской области. Здесь стабильно демонстрирует высокие показатели в растениеводстве и переработке и укрепляет позиции в числе ведущих аграрных регионов страны. Донские хозяйства обеспечивают значительный вклад в общий объем сельхозпроизводства России, а развитие отрасли рассматривается как стратегическое направление региональной политики: реализуются меры господдержки, модернизируется техника, внедряются современные агротехнологии.