Чиновницу воронежского Минздрава привлекли к ответственности за волокиту с жалобами

Ей выписали штраф.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудница регионального министерства здравоохранения оштрафована по результатам проверки прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 20 февраля.

Ведомство выявило нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого назначен штраф.

Дело возбудили по ст. 5.59 КоАП РФ — «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). За нарушение чиновнице грозит штраф. Для должностных лиц по этой статье он составляет от 5 до 10 тысяч рублей.