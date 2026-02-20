Чиновницу воронежского Минздрава привлекли к ответственности за волокиту с жалобами

Сотрудница регионального министерства здравоохранения оштрафована по результатам проверки прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 20 февраля.
Ведомство выявило нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого назначен штраф.
Дело возбудили по ст. 5.59 КоАП РФ — «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). За нарушение чиновнице грозит штраф. Для должностных лиц по этой статье он составляет от 5 до 10 тысяч рублей.