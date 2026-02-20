Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков

«В прошлом году вступил в силу закон, гарантирующий комплексность подходов к вопросам реабилитации. Восстановление ветеранов боевых действий должно сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогают нашим защитникам вернуться к мирной жизни», — сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.