Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков

Котяков принял участие в открытии центра реабилитации для участников СВО в КЧР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Реабилитация участников спецоперации должна сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогут бойцам вернуться к мирной жизни, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе торжественной церемонии открытия центра реабилитации для участников специальной военной операции в Карачаево-Черкесии.

«В прошлом году вступил в силу закон, гарантирующий комплексность подходов к вопросам реабилитации. Восстановление ветеранов боевых действий должно сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогают нашим защитникам вернуться к мирной жизни», — сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что благодаря усилиям правительства республики было открыто учреждение, которое позволит обеспечить именно такой комплексный подход.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше