Реабилитация участников СВО должна быть комплексной, заявил Котяков

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Реабилитация участников спецоперации должна сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогут бойцам вернуться к мирной жизни, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе торжественной церемонии открытия центра реабилитации для участников специальной военной операции в Карачаево-Черкесии.
«В прошлом году вступил в силу закон, гарантирующий комплексность подходов к вопросам реабилитации. Восстановление ветеранов боевых действий должно сочетать медицинскую, социальную реабилитацию, адаптивную физическую культуру и другие аспекты, которые помогают нашим защитникам вернуться к мирной жизни», — сказал Котяков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Он отметил, что благодаря усилиям правительства республики было открыто учреждение, которое позволит обеспечить именно такой комплексный подход.