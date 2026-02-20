В марте жителей Башкирии ждут две короткие рабочие недели

Март порадует жителей Башкирии сразу двумя длинными выходными. Напомним, в первом весеннем месяце отмечают Международный женский день и Ураза-байрам.
В этом году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому праздничный день переносится на понедельник, 9 марта. При пятидневной рабочей неделе жители республики будут отдыхать три дня подряд — 7, 8 и 9 марта, а затем отработают четыре дня.
Ураза-байрам в 2026 году приходится на пятницу, 20 марта. Таким образом, после четырех рабочих дней наступит трехдневный уикенд — с 20 по 22 марта включительно.
Напомним, что в феврале жителей также ждут длинные выходные: 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому отдыхать будем с субботы по понедельник, три дня подряд.
