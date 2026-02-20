В марте жителей Башкирии ждут две короткие рабочие недели

В этом году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому праздничный день переносится на понедельник, 9 марта. При пятидневной рабочей неделе жители республики будут отдыхать три дня подряд — 7, 8 и 9 марта, а затем отработают четыре дня.