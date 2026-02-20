В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат

«На горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата и размером 50,5×30,6 х 18,6 миллиметра Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлеченным на месторождении имени В. Гриба», — говорится в сообщении.