В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат

МУРМАНСК, 20 фев — РИА новости. Алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области, сообщила компания «АГД Даймондс».
«На горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата и размером 50,5×30,6 х 18,6 миллиметра Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлеченным на месторождении имени В. Гриба», — говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, проведя предварительную классификацию, специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность камней встречается крайне редко и составляет малую долю природных алмазов — менее 1%.