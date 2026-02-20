В Ростовской области впервые начнут делать детям трансплантацию костного мозга

В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Ростовской области получили почти 43 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь во время визита в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону.
Губернатор осмотрел новое оборудование: эндоскопическую стойку с камерой 4K и манипуляторами. С ее помощью проводят точные операции на позвоночнике, включая удаление грыж и извлечение инородных тел, в том числе осколков у участников СВО.
Хирурги больницы рассказали: уникальные операции по нейростимуляции спинного мозга и нервов на юге России проводятся только здесь.
Юрий Слюсарь посетил Ростовскую городскую клиническую больницу № 20. Фото: Правительство РО.
За последний год больница получила 87 единиц нового оборудования, что позволило.
улучшить хирургическую и восстановительную помощь. Ежегодно здесь выполняют до 11 тысяч операций, из них 250 — с применением передовых технологий.
В Областной детской клинической больнице откроется отделение хирургического центра инновационных технологий. Здесь впервые начнут проводить трансплантации костного мозга для детей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.