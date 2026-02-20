Ричмонд
В Ростовской области впервые начнут делать детям трансплантацию костного мозга

43 тысячи жителей РО получили высокотехнологичную медпомощь в 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Ростовской области получили почти 43 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь во время визита в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону.

Губернатор осмотрел новое оборудование: эндоскопическую стойку с камерой 4K и манипуляторами. С ее помощью проводят точные операции на позвоночнике, включая удаление грыж и извлечение инородных тел, в том числе осколков у участников СВО.

Хирурги больницы рассказали: уникальные операции по нейростимуляции спинного мозга и нервов на юге России проводятся только здесь.

Юрий Слюсарь посетил Ростовскую городскую клиническую больницу № 20. Фото: Правительство РО.

За последний год больница получила 87 единиц нового оборудования, что позволило.

улучшить хирургическую и восстановительную помощь. Ежегодно здесь выполняют до 11 тысяч операций, из них 250 — с применением передовых технологий.

В Областной детской клинической больнице откроется отделение хирургического центра инновационных технологий. Здесь впервые начнут проводить трансплантации костного мозга для детей.

