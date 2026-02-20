Бояков рассказал о миссии Музея Памяти в Москве

«Через театр, кино мы рассказываем о подвигах наших дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма, того абсолютного зла, тех преступлений, не имеющих прощения. В тысячах страниц рассекреченных архивов мы находим доказательства спланированного геноцида советского народа, того, что не должно повториться никогда, ни с одним народом, ни с одной страной. Музей Памяти, который откроется в Москве, уверен, выступит смысловым центром защиты исторической памяти народа и еще раз даст обвинительное заключение против идеологии ненависти», — сказал Бояков.