Бояков рассказал о миссии Музея Памяти в Москве

Бояков: Музей Памяти даст обвинительное заключение против идеологии ненависти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Музей Памяти, который откроется в Москве, станет центром защиты исторической памяти народа, рассказал РИА Новости режиссер, художественный руководитель «Театра на Малой Ордынке» Эдуард Бояков.

Ранее сообщалось, что первый национальный Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в этом году, его директором назначена Наталья Калашникова, возглавляющая музей «Смоленская крепость».

«Через театр, кино мы рассказываем о подвигах наших дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма, того абсолютного зла, тех преступлений, не имеющих прощения. В тысячах страниц рассекреченных архивов мы находим доказательства спланированного геноцида советского народа, того, что не должно повториться никогда, ни с одним народом, ни с одной страной. Музей Памяти, который откроется в Москве, уверен, выступит смысловым центром защиты исторической памяти народа и еще раз даст обвинительное заключение против идеологии ненависти», — сказал Бояков.

Он отметил, что каждому важно сохранять и защищать правду о Великой Отечественной войне.