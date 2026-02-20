Тагильчане массово жаловались на неубранный снег

В Нижнем Тагиле горожане подали 133 обращения в соцсетях. Они касались возникших городских проблем. Об этом сообщает Муниципальный центр управления Нижнего Тагила в своем еженедельном отчете.
— Главная тема — расчистка дорог и дворов от снега. Это закономерно: в феврале город накрыли обильные снегопады, — сказано в сообщении.
Тагильчанам напоминают, что обратная связь помогает ответственным лицам быстрее решать проблемы на участках.
Власти города предупреждают, что в первую очередь очищаются дороги и магистрали. Это позволяет обеспечить движение основного потока, общественного транспорта.
После коммунальщики берутся за второстепенные дороги. В том числе пешеходные зоны и частный сектор.
Очистка дворов остается в зоне ответственности сотрудников управляющих компаний.