Тагильчане массово жаловались на неубранный снег

Жители Нижнего Тагила пожаловались властям на неубранный снег.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле горожане подали 133 обращения в соцсетях. Они касались возникших городских проблем. Об этом сообщает Муниципальный центр управления Нижнего Тагила в своем еженедельном отчете.

— Главная тема — расчистка дорог и дворов от снега. Это закономерно: в феврале город накрыли обильные снегопады, — сказано в сообщении.

Тагильчанам напоминают, что обратная связь помогает ответственным лицам быстрее решать проблемы на участках.

Власти города предупреждают, что в первую очередь очищаются дороги и магистрали. Это позволяет обеспечить движение основного потока, общественного транспорта.

После коммунальщики берутся за второстепенные дороги. В том числе пешеходные зоны и частный сектор.

Очистка дворов остается в зоне ответственности сотрудников управляющих компаний.