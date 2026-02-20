МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве, назвав проект великим делом.
«Открытие Музея Памяти — это великое дело. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Богомолов отметил, что музей поможет новым поколениям узнать о страданиях и подвигах соотечественников и о преступлениях нацистов.
«И эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость — это то, что всегда будет объединять нас как народ», — заключил режиссер.
Ранее сообщалось, что первый национальный Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в этом году, его директором назначена Наталья Калашникова, возглавляющая музей «Смоленская крепость».