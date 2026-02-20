Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве

Богомолов назвал открытие Музея Памяти в Москве великим делом.

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов высоко оценил планы по открытию Музея Памяти в Москве, назвав проект великим делом.

«Открытие Музея Памяти — это великое дело. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Богомолов отметил, что музей поможет новым поколениям узнать о страданиях и подвигах соотечественников и о преступлениях нацистов.

«И эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость — это то, что всегда будет объединять нас как народ», — заключил режиссер.

Ранее сообщалось, что первый национальный Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в этом году, его директором назначена Наталья Калашникова, возглавляющая музей «Смоленская крепость».