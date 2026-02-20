Астраханская экс-чиновница Ступина 13 лет скрывалась от колонии, инсценировав смерть

Затем муж Ступиной по ее заданию не только опознал погибшую как свою жену, но и получил свидетельство смерти и тело женщины, которое он похоронил под видом супруги. Почти всем членам семьи мужчина также сказал, что Ступина умерла в Новосибирске, ~правду знали только их дети~. Следующие 13 лет, что экс-чиновница скрывалась от правосудия,~ она почти безвылазно жила у себя дома~ — на улицу выходила лишь несколько раз и то по ночам.