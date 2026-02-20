В Ростовской области суд взыскал с владельца счета деньги, полученные от обманутого дедушки

Прокуратура Матвеево-Курганского района помогла пенсионеру вернуть почти 350 тысяч рублей, которые он перевел телефонным мошенникам. Как выяснили правоохранители, мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и полиции и уговорили перевести крупную сумму на «безопасный счет». Об этом сообщили в донской прокуратуре.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Чтобы пенсионер не потерял деньги, прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу банковского счета, на который ушли средства. Ведомство потребовало взыскать с него эту сумму как неосновательное обогащение.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь мужчине вернут почти 350 тысяч рублей.
