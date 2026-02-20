Ричмонд
В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир

В Молдавии на сотом году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Кушнир.

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир скончался на сотом году жизни в Кишиневе, сообщил в пятницу глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.

«В строй Бессмертного полка встал еще один солдат. В Кишиневе ушел из жизни рядовой 1321-го стрелкового Брестского полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта Сергей Степанович Кушнир», — написал в своем Telegram-канале Петрович.

В июле 2025 года ветеран отметил свое 99-летие. Поисковик сообщает, что Сергей Кушнир — уроженец села Покровка Фалештского района, был призван в ряды Красной армии после освобождения Молдавии весной 1944-го года. С боями прошел от родного села до берегов Эльбы, принимал участие во встрече с союзниками. За подвиги, совершенные в боях по освобождению Европы от нацизма, награжден орденом Славы 3-й степени, за боевые и трудовые заслуги удостоен высшей молдавской награды — Ордена Республики.

«В июле 2025 года получил свою последнюю награду — медаль “80 лет Победы в Великой Отечественной войне”. Согласно завещанию, героя проведут в последний путь в родном городе Фалешты», — пояснил Петрович.

После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

