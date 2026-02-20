Двух жителей Уфы осудили за аферу с военной службой

В мае этого года к одному из фигурантов обратился 68-летний знакомый, который попросил помочь решить вопрос с прохождением военной службы его сыном. При этом у подсудимого не было никаких реальных полномочий для этого, но он согласился и привлек второго сообщника. В итоге они получили от доверчивого пенсионера больше 430 тысяч рублей и потратили их по своему усмотрению.