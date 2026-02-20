Двух жителей Уфы осудили за аферу с военной службой

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор двоим местным жителям, которых признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В мае этого года к одному из фигурантов обратился 68-летний знакомый, который попросил помочь решить вопрос с прохождением военной службы его сыном. При этом у подсудимого не было никаких реальных полномочий для этого, но он согласился и привлек второго сообщника. В итоге они получили от доверчивого пенсионера больше 430 тысяч рублей и потратили их по своему усмотрению.
В суде оба признали вину, один частично возместил ущерб в 150 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы: один фигурант проведет в колонии общего режима два года, второй — два года и шесть месяцев. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.