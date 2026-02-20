Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей из Ростова и Аксайского района оштрафовали за езду по обочине

Водителей из Ростовской области оштрафовали на 2000 рублей за езду по обочине.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Ростовской области выявила грубое нарушение ПДД по публикации в интернете. Водители получили штрафы в размере 2 000 рублей. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.

— Сотрудники обнаружили в сети видеозапись, на которой два автомобиля двигались по разделительной полосе и обочине, — уточнили в ГАИ. — Личности водителей установили. Ими оказались житель поселка Темерницкий Аксайского района и ростовчанин.

В отношении них составили административные материалы по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД» и назначили штраф 2 000 рублей каждому.

Госавтоинспекция напоминает: движение по разделительным полосам, обочинам, велосипедным и пешеходным дорожкам запрещено. Это создает опасность для всех участников дорожного движения.

Напомним, недавно в ДТП на Западной хорде в Ростове-на-Дону пострадал 29-летний водитель легковой машины.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.