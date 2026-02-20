Водителей из Ростова и Аксайского района оштрафовали за езду по обочине

Госавтоинспекция Ростовской области выявила грубое нарушение ПДД по публикации в интернете. Водители получили штрафы в размере 2 000 рублей. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.
— Сотрудники обнаружили в сети видеозапись, на которой два автомобиля двигались по разделительной полосе и обочине, — уточнили в ГАИ. — Личности водителей установили. Ими оказались житель поселка Темерницкий Аксайского района и ростовчанин.
В отношении них составили административные материалы по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД» и назначили штраф 2 000 рублей каждому.
Госавтоинспекция напоминает: движение по разделительным полосам, обочинам, велосипедным и пешеходным дорожкам запрещено. Это создает опасность для всех участников дорожного движения.
