Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о возрастном цензе для электронных мгновенных лотерей

В Беларуси введен запрет на участие детей и подростков в мгновенных электронных лотереях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о возрастном цензе для электронных мгновенных лотерей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ № 64 «О совершенствовании лотерейной деятельности», который вносит правки в принятый ранее Указ № 209 от 2007 года, белорусский лидер подписал в пятницу, 20 февраля. Основная цель нововведений — защита интересов несовершеннолетних и профилактика игровой зависимости у социально уязвимых слоев населения.

Согласно документу, в Беларуси вводится строгий запрет на участие в электронных мгновенных лотереях лиц, не достигших 18 лет, и граждан, уже ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Указом также определен механизм отказа банков в проведении транзакций по оплате лотерейных ставок для белорусов, подпадающих под ограничения. Кроме того, теперь пополнение игрового счета в лотереях возможно только в безналичной форме, что позволит гарантировать, что игроку исполнилось 18 лет.

Ранее Лукашенко одобрил просьбу родственников отпустить оппозиционера Статкевича — он был помилован, но отказался выехать из Беларуси: «Начались проблемы со здоровьем, случился инфаркт головного мозга».

А еще Лукашенко и Путин договорились, какие темы на следующей неделе обсудят тет-а-тет.

Также мы сообщали, что КГК Беларуси раскрыл шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям: «Пять квартир в Минске, 25 автомобилей».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше