Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы

Обновленный список включает десятки учреждений разного профиля: это управляющие компании, медицинские учреждения, дорожные службы и структуры полиции. Например, в Автозаводском районе нарушителей могут определить в учреждение «Ремонт и эксплуатация дорог», компанию «Наш Дом», конно-спортивный клуб «Аллюр» или местное ТСЖ. В Нижегородском районе обязательные работы можно будет отбыть в областной больнице имени Семашко, больнице № 5 и роддоме № 1. В Советском районе провинившимся придется отработать в больницах № 2 и № 3, а в Сормовском районе — в подрядной организации «Дорожник» и региональном отделение ДОСААФ.