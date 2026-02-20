Актер Багиров объяснил, что объединяет Чичикова и Воланда

На вопрос, что общего у Чичикова и Воланда, Антон Багиров ответил aif.ru: «Их объединяет трагическое величие: в каждом из них живет осознание божественного начала и непреклонное знание того, что обратной дороги нет, тяжесть невозвратности. Они достаточно сильны, чтобы изменить мир, но бессильны повернуть время вспять. Им остается лишь одно: идти вперед, делать то, что должно, и покориться судьбе: будь что будет».