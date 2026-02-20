Актер Багиров объяснил, что объединяет Чичикова и Воланда

В премьерном мистическом триллере «Мертвые души» по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя, который поставил в Театре на Юго-Западе режиссёр Михаил Белякович, перед зрителем предстает совершенно неклассическое прочтение поэмы «Мёртвые души».
Форма сохранена — Чичиков, Манилов, Собакевич, визиты в имения, мертвые души, но суть изменилась.
Чичиков выступает в роли некоего карателя, судьи, обличая грехи и свершая правосудие. Помещики же символизируют собой грехи, возведенные в абсолют.
Чичикова исполняет Антон Багиров, который также недавно дебютировал в роли Воланда в легендарном спектакле Театра на Юго-Западе «Мастер и Маргарита». Багиров и там, и там играет, по сути, некие высшие силы.
На вопрос, что общего у Чичикова и Воланда, Антон Багиров ответил aif.ru: «Их объединяет трагическое величие: в каждом из них живет осознание божественного начала и непреклонное знание того, что обратной дороги нет, тяжесть невозвратности. Они достаточно сильны, чтобы изменить мир, но бессильны повернуть время вспять. Им остается лишь одно: идти вперед, делать то, что должно, и покориться судьбе: будь что будет».
Главный герой Чичиков обладает даром видеть животную сущность людей, которая является и зрителю. Так, Манилов плетет в своем имении паучьи сети, соблазняя девушек, а Коробочка таит в себе сущность жабы, погрязшей в своём болоте.
Актерские работы в спектакле «Мертвые души» впечатляют. Андрей Кудзин в роли Манилова свисает с потолка вниз головой в духе паука. Далее мы видим трансформацию Коробочки (Ксения Ефремова), которая на наших глазах превращается из суровой помещицы в надувающую щеки жабу.
Инсценировка дополнена другими произведениями Николая Васильевича таким образом, что у каждого героя появились свои проникновенные монологи, раскрывающие героев.
Следующие показы состоятся 21 и 22 марта.