«Мечтал познакомиться»: Киркоров назвал Комягина «гением» и «русским Кобейном»

Певец Филипп Киркоров в пятницу, 20 февраля, простился с солистом и идеологом группы Shortparis Николаем Комягиным. Он выразил сожаление из-за того, что «Господь забирает самых выдающихся», а также назвал покойного артиста гением, чье творчество предстоит разбирать еще десятилетиями.
— Сегодня не стало удивительного и гениального человека. Я мечтал познакомиться и о пообщаться с ним. Не успел. Сегодня появился русский Курт Кобейн, — написал артист в своем Telegram-канале.
Николай Комягин умер 20 февраля в возрасте 39 лет. У музыканта произошел сердечный приступ после тренировки по боксу. О смерти артиста сообщила журналистка Ксения Собчак.
Спустя время информацию подтвердила менеджер коллектива Марина Косухина. О биографии и творчестве солиста Shortparis — в материале «Вечерней Москвы».