Итальянец обучил собаку самостоятельно выбрасывать мусор в неположенных местах

Житель Италии обучил свою собаку выносить пакеты с мусором и оставлять их около дороги. Животное увидели полицейские, которые разместили соответствующую видеозапись.
Авторы видеозаписи утверждают, что хозяин обучил собаку, чтобы не оставлять мусор в неположенных местах самому и избежать ответственности. Полицейские утверждают, что хозяин «эксплуатирует четвероногого друга», одновременно преступая закон и загрязняя город.
Доказательств, что животное не является бродячим, и информации, удалось ли встретиться с его хозяином, не приводится.
