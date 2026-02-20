Стала известна дата визита Дональда Трампа в Китай

Ранее сам Дональд Трамп уже подтверждал планы на апрельскую встречу с Си Цзиньпином. Он заявил об этом журналистам во время общения с прессой. Президент США подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Пекином сейчас развиваются в весьма позитивном ключе.