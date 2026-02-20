Ричмонд
Стала известна дата визита Дональда Трампа в Китай

Дональд Трамп планирует посетить Китай с 31 марта по 2 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправится с визитом в Китай с 31 марта по 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

«Могу подтвердить даты: с 31 марта по 2 апреля», — говорится в публикации.

В ходе поездки ожидается встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сам Дональд Трамп уже подтверждал планы на апрельскую встречу с Си Цзиньпином. Он заявил об этом журналистам во время общения с прессой. Президент США подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Пекином сейчас развиваются в весьма позитивном ключе.

Трамп также отметил, что ждет ответного визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. По его словам, китайский лидер приедет в США уже в 2026 году. Американский лидер выразил уверенность, что эта встреча тоже пройдет успешно.

