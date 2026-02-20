Синоптик Позднякова сказала, куда пойдет снежный циклон Валли после Москвы

После этого циклон, по словам Поздняковой, направился в Санкт-Петербург. Там в субботу, 21 февраля, ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха с приходом циклона начнет немного повышаться. В субботу днем температура будет в пределах −1…-3 градусов, а в воскресенье — ближе к 0.