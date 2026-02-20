Синоптик Позднякова сказала, куда пойдет снежный циклон Валли после Москвы

Засыпавший снегом Москву и направившийся в Санкт-Петербург циклон Валли не пойдет в сторону Европы, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Напомним, 19 февраля балканский циклон Валли принес в Москву рекордный снегопад. По данным метеостанции ВДНХ, за сутки выпал 21 мм осадков, что составило 49% от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года.
После этого циклон, по словам Поздняковой, направился в Санкт-Петербург. Там в субботу, 21 февраля, ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха с приходом циклона начнет немного повышаться. В субботу днем температура будет в пределах −1…-3 градусов, а в воскресенье — ближе к 0.
«После этого циклон не пойдет в сторону Европы, он немножно будет поворачивать в сторону Востока, и там, над Архангельской областью, он будет дополняться», — пояснила синоптик.
Ранее синоптик Ильин сообщил, что 23 февраля в Москве может потеплеть до 0 градусов, возможен небольшой мокрый снег.