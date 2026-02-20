Reuters: США готовят операцию против Ирана с возможной сменой руководства

Администрация США рассматривает возможность проведения широкомасштабной военной операции против Ирана. Она может включать не только точечные удары по высокопоставленным чиновникам и командирам, но и попытки смены руководства в республике. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в американских официальных кругах.