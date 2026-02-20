Ричмонд
Reuters: США готовят операцию против Ирана с возможной сменой руководства

Вашингтон допускает точечные удары и смену руководства Ирана при провале переговоров по ядерной сделке.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США рассматривает возможность проведения широкомасштабной военной операции против Ирана. Она может включать не только точечные удары по высокопоставленным чиновникам и командирам, но и попытки смены руководства в республике. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в американских официальных кругах.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не раскрыли конкретные цели или детали того, как может быть осуществлена смена режима без задействования крупных наземных сил. Однако само планирование военных вариантов, отмечает Reuters, уже указывает на серьёзную подготовку США к конфликту в случае провала переговоров по ядерной сделке.

Ранее Трамп заявил, что смена власти в Иране возможна, поскольку нынешнее руководство якобы не может «сделать страну снова великой». Кроме того, американский лидер допустил «ограниченный удар» по Ирану, чтобы подтолкнуть Тегеран к заключению ядерной сделки.

