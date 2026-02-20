Ричмонд
В Москве прошла презентация книги «От Сталинграда до Вены»

РИА Новости: в РГГУ состоялась презентация книги «От Сталинграда до Вены».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии», передает корреспондент РИА Новости.

В мероприятии приняли участия сопредседатель Российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог» и помощник президента России Андрей Фурсенко, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Александр Чубарьян, а также ректор РГГУ Андрей Логинов.

Как отметили организаторы мероприятия, книга описывает «героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года». Особое внимание уделено Венской наступательной операции.

«Книга сама по себе, действительно, уникальна, поскольку это боевой путь 4-й гвардейской армии не просто в изложении кого-то и постфактум, а книга писалась боевыми офицерами по ходу фактически боевых действий», — заявил Любинский.

Он подчеркнул, что проект по переизданию книги удалось реализовать в достаточно сжатые сроки.

«Я не могу не рассматривать это как важный вклад в дело сохранения исторической правды, в память о подвиге советских солдат. В нашей дипломатической работе это исключительно важно, поскольку я убежден в том, что современные, все более деградирующие европейские элиты необходимо знакомить с фактами … казалось бы, совершенно очевидные, по крайней мере, для нас, факты», — резюмировал замглавы МИД РФ.