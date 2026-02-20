В Красном Сулине водитель «ВАЗа» сбил женщину на пешеходном переходе

Из-за плохой погоды автомобиль занесло, и он частично оказался на встречной полосе. Водитель не мог выбраться самостоятельно, а ее машина мешала другим участникам движения. Сотрудники ДПС быстро среагировали: они поставили автомобиль на безопасный участок и обеспечили безопасность на дороге.