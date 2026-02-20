Ричмонд
В Красном Сулине водитель «ВАЗа» сбил женщину на пешеходном переходе

53-летний водитель сбил пешехода в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 февраля в Красном Сулине произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ-2105» сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Фурманова. 53-летний водитель не уступил дорогу пешеходу. Женщина того же возраста шла через дорогу слева направо по нерегулируемому переходу. После наезда ее увезли в больницу.

— Будьте осторожны и заранее снижайте скорость, особенно на перекрестках без светофора, — сказали в ГАИ.

Напомним, инспекторы ДПС из Тацинского района помогли девушке, застрявшей на трассе. Инцидент произошел на шестом километре дороги «Михайлов — Углегорский».

Из-за плохой погоды автомобиль занесло, и он частично оказался на встречной полосе. Водитель не мог выбраться самостоятельно, а ее машина мешала другим участникам движения. Сотрудники ДПС быстро среагировали: они поставили автомобиль на безопасный участок и обеспечили безопасность на дороге.

