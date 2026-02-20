ИИ чаще используют в деловой переписке для развернутого ответа

Искусственный интеллект в деловой среде перестал восприниматься исключительно как технический инструмент для автоматизации рутины и превратился в полноценного помощника для создания живого и персонализированного общения. Совместное исследование, проведенное сервисами Почта Mail и Hi-Tech Mail, показало, что современные пользователи все чаще используют нейросети для поиска оригинальных формулировок и разнообразия стилистики писем, стремясь уйти от шаблонных фраз.
Согласно полученным данным, большинство участников опроса отмечают положительное влияние технологий на качество коммуникации. Около трети респондентов (29%) считают, что алгоритмы значительно помогают в написании более живых и адресных сообщений. При этом ключевым практическим результатом внедрения ИИ остается экономия времени — этот фактор выделили 63% опрошенных. Также пользователи фиксируют рост эффективности коммуникации и появление более креативного стиля в переписке.
Самым популярным нестандартным сценарием использования ИИ стал подбор оригинальных формулировок — этот вариант выбрали более половины респондентов (54%). Таким образом, технологии все чаще служат инструментом для поиска новых интонаций и нестандартного языка, а не просто генератором текста. На втором месте по частоте применения находится автоматизация ответов на повторяющиеся вопросы, а также перевод с адаптацией под деловой стиль. Примечательно, что 14% пользователей применяют ИИ для генерации юмора и креативных вставок, что свидетельствует о постепенном размывании границ строгой формальности в деловом общении.
Отношение к использованию нейросетей в рабочей почте остается спокойным и прагматичным. Подавляющее большинство респондентов (76%) чувствуют себя комфортно, отправляя сгенерированные письма коллегам. Готовность к дальнейшим экспериментам также высока: почти четверть участников опроса уже используют интерактивные форматы, а около половины готовы пробовать их в отдельных случаях.