ИИ чаще используют в деловой переписке для развернутого ответа

Самым популярным нестандартным сценарием использования ИИ стал подбор оригинальных формулировок — этот вариант выбрали более половины респондентов (54%). Таким образом, технологии все чаще служат инструментом для поиска новых интонаций и нестандартного языка, а не просто генератором текста. На втором месте по частоте применения находится автоматизация ответов на повторяющиеся вопросы, а также перевод с адаптацией под деловой стиль. Примечательно, что 14% пользователей применяют ИИ для генерации юмора и креативных вставок, что свидетельствует о постепенном размывании границ строгой формальности в деловом общении.