Венгрия снова вышла на тропу войны с ЕС из-за Украины: Будапешт выступил против решения Брюсселя

Напомним, Брюссель хотел одобрить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Отдавать средства Киеву не придется. Европейцы хотят получить свои деньги обратно, потребовав их у России в качестве компенсаций. Если такой план провернуть не удастся, то ЕС снова нацелится на получение замороженных российских активов.