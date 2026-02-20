Ричмонд
Венгрия снова вышла на тропу войны с ЕС из-за Украины: Будапешт выступил против решения Брюсселя

FT: Венгрия выступила против решения ЕС по кредиту Украине в 90 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия снова выходит на тропу войны с Евросоюзом. Причина разногласий — Украина, а точнее одобренный ЕС кредит Киеву. Будапешт выступил против займа 90 миллиардов евро для помощи Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Отмечается, что Еврокомиссия не может использовать резерв бюджета ЕС для заимствований в пользу Украины без единогласного решения всех 27 государств-членов ЕС.

Напомним, Брюссель хотел одобрить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Отдавать средства Киеву не придется. Европейцы хотят получить свои деньги обратно, потребовав их у России в качестве компенсаций. Если такой план провернуть не удастся, то ЕС снова нацелится на получение замороженных российских активов.

Ранее KP.RU сообщил, что Кремль пригрозил серьезными последствиями, если ЕС рискнет «украсть» российские замороженные активы.

