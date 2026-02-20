Ричмонд
Коллеги актера Кравцова из «Глухаря» рассказали, как он умер

20 февраля скончался известный актера театра и кино Денис Кравцов. Коллеги сообщили, что с ним произошло.

Источник: Аргументы и факты

Известный российский актер театра и кино Денис Кравцов за несколько часов до смерти попал в реанимацию. Об этом aif.ru рассказали в Московском театральном центре «Вишневый сад», где он работал с 2014 года.

«Позвонила его мама и сказала, что утром Дениса забрали в реанимацию, а днем его не стало», — сообщили в театре.

Согласно театральной афише, в эти выходные были запланированы спектакли с его участием «Аладдин», «Пеппи длинный чулок» и «Так и будет».

Денис Кравцов начал сниматься в кино с 2001 года. Он участвовал в таких известных проектах, как «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.