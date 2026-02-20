Ричмонд
Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости

56-летний певец Дмитрий Маликов рассказал, что поддерживает форму с помощью прогулок, спорта и отказа от косметологических процедур.

Источник: Аргументы и факты

Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости, заявив, что считает себя «обычным мужиком» и не прибегает к косметологическим процедурам.

В интервью Telegram-каналу «Беспощадный пиарщик» 56-летний артист рассказал, что не делает акцент на силовых тренировках. По его словам, он предпочитает пешие прогулки, футбол и большой теннис. Дома певец выполняет базовые упражнения — приседания, отжимания и упражнения на пресс.

Маликов отметил, что не обращался к косметологам ради сохранения внешности и старается избегать хирургических вмешательств. Он также подчеркнул, что никогда не делал зубы, несмотря на критику в сети.

Ранее певица Катя Лель рассказала о своем режиме для поддержания формы. По ее словам, она сочетает дыхательные практики, EMS-тренировки, занятия паделом и курсы по рекомендациям эндокринолога, а главным условием здоровья считает позитивный эмоциональный настрой.