Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей молодости, заявив, что считает себя «обычным мужиком» и не прибегает к косметологическим процедурам.
В интервью Telegram-каналу «Беспощадный пиарщик» 56-летний артист рассказал, что не делает акцент на силовых тренировках. По его словам, он предпочитает пешие прогулки, футбол и большой теннис. Дома певец выполняет базовые упражнения — приседания, отжимания и упражнения на пресс.
Маликов отметил, что не обращался к косметологам ради сохранения внешности и старается избегать хирургических вмешательств. Он также подчеркнул, что никогда не делал зубы, несмотря на критику в сети.
Ранее певица Катя Лель рассказала о своем режиме для поддержания формы. По ее словам, она сочетает дыхательные практики, EMS-тренировки, занятия паделом и курсы по рекомендациям эндокринолога, а главным условием здоровья считает позитивный эмоциональный настрой.