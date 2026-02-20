Минобрнауки призвало студентов чаще писать о Великой Отечественной войне

«Я, коллеги, хотел бы поблагодарить участников, поблагодарить “Сочинский диалог”, призвать студентов, аспирантов подумать над тем, чтобы тематика ваших работ коснулась и истории Великой Отечественной войны, и освобождения Европы», — сказал Могилевский на презентации книги «От Сталинграда до Вены» в РГГУ.