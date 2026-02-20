Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак перед началом специальной военной операции убеждал бывшего комика в невозможности конфликта с Россией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинские источники.
Как пишет британская газета, Ермак пользовался особым доверием Зеленского. Он якобы заявлял, что Россия не пойдет на открытый конфликт, а сосредоточится на гибридных действиях против Киева.
Собеседники Guardian утверждают, что к такому выводу Ермак якобы пришел после контактов с представителями России незадолго до февраля 2022 года.
Тем временем украинские СМИ пишут, что даже после скандальной отставки Ермак продолжает вести активную светскую жизнь в Киеве. Он по-прежнему передвигается по городу с государственной охраной и кортежем, а также встречается с высокопоставленными чиновниками.
В январе бывший глава офиса провел встречи с послом Украины в Израиле и советником Зеленского. Он также навещал секретаря СНБО Рустема Умерова.