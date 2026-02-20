Движение по Крымскому мосту восстановлено после введенных ограничений

Крымский мост открыт для проезда со стороны Керчи и Тамани после временной остановки движения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении от Telegram-канала.
Движение на мосту было ограничено в пятницу в 17:46 на более чем полчаса. По состоянию на 19:00 сообщалось, что движение восстановлено, никаких ограничений нет.
Напомним, мост закрывают для безопасности. Это стратегический объект, и его сохранность важна. Есть альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы России, он безопасен и хорошо инфраструктурирован.
Ранее KP.RU сообщил, что 15 февраля 2026 года был перекрыть Крымский мост в целях безопасности. Отмечается, что из-за ограничений скопилось больше 700 машин.