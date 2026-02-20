На Байкале за три дня выявили 65 нарушений правил безопасности

В патрульно-маневренные группы вошли сотрудники Росгвардии, Центра государственной инспекции по маломерным суда МЧС по Иркутской области и госинспекторы Прибайкальского национального парка. Они следили за соблюдением правил безопасности на воде на Малом Море, на береговой линии Сахюрта — Хужир и на мысе Хобой, где сегодня под лед ушел УАЗ с туристами из Китая.