На Байкале за три дня выявили 65 нарушений правил безопасности

Патрульные группы за три дня выявили на Байкале 65 правонарушений. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В патрульно-маневренные группы вошли сотрудники Росгвардии, Центра государственной инспекции по маломерным суда МЧС по Иркутской области и госинспекторы Прибайкальского национального парка. Они следили за соблюдением правил безопасности на воде на Малом Море, на береговой линии Сахюрта — Хужир и на мысе Хобой, где сегодня под лед ушел УАЗ с туристами из Китая.
Напомним, в автомобиле находились 7 туристов и водитель. Спастись удалось только одному иностранцу. Тела погибших обнаружили в воде с помощью подводных камер.
УАЗ угодил в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте ЧП — 18 метров. Пока установлены личности 4 туристов и водителя. Последним оказался 44-летний местный житель. По факту гибели людей региональный СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.