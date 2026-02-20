Эльхан, Дарьяна и Хафиза: в Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных с начала года

С начала 2026 года жители Башкирии проявили фантазию при выборе имен для новорожденных. По данным Реестра ЗАГС за период с 1 января по 20 февраля, в списке редких мужских имен оказались Эльхан, Лаврентий, Саян, Разиль и Альберт. Среди девочек необычными признали имена Дарьяна, Рузалина, Ивилина, Медина и Хафиза.
При этом самыми популярными именами для мальчиков стали Амир (54 ребенка), Эмир (51), Тимур (50), Михаил (42) и Роман (41). У девочек лидируют Амелия (51), Амина (46), Ясмина (43), Эмилия и София (по 40).
В целом по России родители тоже не скупились на оригинальность. Среди мужских имен встречались Эммануэль, Имидвар, Гусен, Комил и Теодор-Анеле. Девочек регистрировали с именами Номинтуя, Лукия, Султанат, Хузейфа и Хаджет.
