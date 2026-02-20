Умер актер из «Глухаря» Денис Кравцов

На 44-м году жизни скончался артист Денис Кравцов. О смерти сообщили в Театральном центре «Вишневый сад», где он служил с 2014 года.
Кравцов окончил Институт современного искусства, играл в театре Киноактера и Театре имени Рубена Симонова. В «Вишневом саде» был занят в спектаклях «Преступление и наказание», «Женитьба», «Тартюф».
Актер снимался в сериалах «Глухарь. Продолжение», «Чайная вечеринка» и фильме «Внеземной».
«Он был разным: злодеем Джафаром, трогательным Львом, отчаянным Разумихиным. Но для нас он всегда оставался просто Денисом — живым, искренним, настоящим», — говорится в некрологе на сайте театра.
