Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По ценам Молдова уже в ЕС: Мы платим за электроэнергию, как французы, но зарплаты у нас в разы меньше

У молдавских граждан остается мало возможностей для комфортной жизни.

Источник: Комсомольская правда

Сравнение Молдовы с Францией, которое провел телеграм-канал MoldovaSecurityPlatform, наглядно показывает, насколько сильно различается покупательная способность населения двух стран и как мало возможностей остается у молдавских граждан для комфортной жизни.

По состоянию на февраль 2026 года цена электроэнергии во Франции составляет 0,194 евро/кВтч, в Молдове — 0,179 евро/кВтч.

Разница всего 0,015 евро за кВтч.

Однако минимальная зарплата во Франции — 1823 евро в месяц, что позволяет купить 7438 кВтч, а в Молдове — 313 евро, или 1746 кВтч.

Выходит, что тарифы почти одинаковые, но молдавские семьи могут позволить себе в четыре раза меньше электроэнергии, чем французские.

И это сравнение стоимости электроэнергии проводилось еще до того, как потребовали увеличить тариф на свет.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

У правящей в Молдове партии ПАС есть свой Карфаген — Советский Союз: Он давно разрушен, но фантомные боли до сих пор не дают покоя нынешней власти.

Угрызения совести не мучают активистов ПАС или в партию отбирают именно по такому принципу — полное отсутствие совести и моральных терзаний? (далее…).

Вся Молдова в стрессе и депрессии: Жители страны не могут спать по ночам, думая о заоблачных тарифах и ценах на продукты — в итоге народ подсаживается на антидепрессанты, которые сравнимы с наркотиками.

В Кишинёве, да и по всей Молдове, разгуливают тысячи неадекватных людей, совершающих преступления разной тяжести (далее…).

В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу.

По словам очевидцев, девушка возвращалась домой, когда на неё набросились около десяти бездомных собак (далее…).