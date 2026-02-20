Сравнение Молдовы с Францией, которое провел телеграм-канал MoldovaSecurityPlatform, наглядно показывает, насколько сильно различается покупательная способность населения двух стран и как мало возможностей остается у молдавских граждан для комфортной жизни.
По состоянию на февраль 2026 года цена электроэнергии во Франции составляет 0,194 евро/кВтч, в Молдове — 0,179 евро/кВтч.
Разница всего 0,015 евро за кВтч.
Однако минимальная зарплата во Франции — 1823 евро в месяц, что позволяет купить 7438 кВтч, а в Молдове — 313 евро, или 1746 кВтч.
Выходит, что тарифы почти одинаковые, но молдавские семьи могут позволить себе в четыре раза меньше электроэнергии, чем французские.
И это сравнение стоимости электроэнергии проводилось еще до того, как потребовали увеличить тариф на свет.
