Врач назвал возможную причину гибели солиста Shortparis

Солист популярной альтернативной группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. Музыкант почувствовал себя плохо после тренировки по боксу. Врач-хирург Александр Умнов высказал предположение, что причиной трагедии могла стать сердечная аритмия. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Вряд ли это была первая его тренировка. И организм был более-менее подготовленный. Может быть, у него внезапно возникло нарушение сердечной проводимости, типа мерцательной аритмии или трепетания, что привело к нарушению работы сердца», — отметил врач.
Умнов также подчеркнул, что интенсивные физические нагрузки могут спровоцировать сердечные проблемы, особенно если человек не был заранее подготовлен к таким нагрузкам. Он и не исключил и инфаркт.
«Внезапные резкие нагрузки на сердце без должной предшествующей кардионагрузки могли стать причиной спазма коронарных артерий, а дальше и смерти», — добавил медик.
Напомним, Комягин был известен как одна из ключевых фигур российской альтернативной сцены. Он родился в Новокузнецке, а в 2010 году переехал в Санкт-Петербург.