Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал возможную причину гибели солиста Shortparis

Хирург Умнов: Причиной смерти солиста Shortparis Комягина могла стать аритмия.

Источник: Комсомольская правда

Солист популярной альтернативной группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. Музыкант почувствовал себя плохо после тренировки по боксу. Врач-хирург Александр Умнов высказал предположение, что причиной трагедии могла стать сердечная аритмия. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Вряд ли это была первая его тренировка. И организм был более-менее подготовленный. Может быть, у него внезапно возникло нарушение сердечной проводимости, типа мерцательной аритмии или трепетания, что привело к нарушению работы сердца», — отметил врач.

Умнов также подчеркнул, что интенсивные физические нагрузки могут спровоцировать сердечные проблемы, особенно если человек не был заранее подготовлен к таким нагрузкам. Он и не исключил и инфаркт.

«Внезапные резкие нагрузки на сердце без должной предшествующей кардионагрузки могли стать причиной спазма коронарных артерий, а дальше и смерти», — добавил медик.

Напомним, Комягин был известен как одна из ключевых фигур российской альтернативной сцены. Он родился в Новокузнецке, а в 2010 году переехал в Санкт-Петербург.