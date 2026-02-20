В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 20 февраля

Напомним, утром 20 февраля губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников на Ростовскую область силами ПВО. Дроны были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. Глава региона отметил, что информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала, и данные уточняются.