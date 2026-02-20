Ричмонд
В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 20 февраля

РСЧС объявила беспилотную опасность в Ростовской области вечером в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 20 февраля, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение от РСЧС пришло около 19:55.

Жителей просят немедленно принять меры безопасности. Необходимо покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или паркинги и не подходить к окнам.

Напомним, утром 20 февраля губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников на Ростовскую область силами ПВО. Дроны были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. Глава региона отметил, что информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала, и данные уточняются.

Будьте внимательны и осторожны. Сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям экстренных служб.

