В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 20 февраля

Вечером в пятницу, 20 февраля, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение от РСЧС пришло около 19:55.
Жителей просят немедленно принять меры безопасности. Необходимо покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или паркинги и не подходить к окнам.
Напомним, утром 20 февраля губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников на Ростовскую область силами ПВО. Дроны были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. Глава региона отметил, что информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала, и данные уточняются.
Будьте внимательны и осторожны. Сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям экстренных служб.
