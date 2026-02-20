Сладкая бомба: Какие начинки для блинов лучше не есть на Масленицу

Ранее в московском ресторане в честь Масленицы представили необычные блины. Их подают с начинкой из камчатского краба и покрывают 23-каратным пищевым золотом. Блюдо дополняют соусом из белого вина, сливок, тархуна и анчоусов, а также тремя видами икры. Стоимость такого угощения — 8,5 тысячи рублей.